12 Октября 2020
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Экономика В России
ПМЭФ, Аркадий Дворкович (2018) | Фото: Накануне.RU

Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

В России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна", - цитирует его ТАСС.

Дворкович отмечает, что сложнее всего в этой ситуации придется малому и среднему бизнесу, компании начнут постепенно закрываться. Причем проблемы наступят только к концу лета, осенью, "может, к концу года".

Крупные предприятия к осени постепенно начнут наращивать производство, однако будут еще очень далеки от докризисных уровней, добавил бывший вице-премьер.

Напомним, президент Владимир Путин ранее выразил уверенность, что прогресс России в экономике за последние 20 лет, поспособствует выходу из кризиса, связанного с коронавирусом, с минимальными потерями.

"Да, нам еще очень многое нужно сделать для диверсификации экономики, но она происходит, по сути это другая страна. То, что нами сделано за последние годы, дает нам возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями", - заявил Путин.

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Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

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Теги: аркадий дворкович, кризис, россия



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