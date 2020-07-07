12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят экс-тренера футбольного клуба, пытавшегося убить свою бывшую жену

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело бывшего тренера. Его обвиняют в угрозах убийством экс-супруге.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 19 апреля этого года: пьяный мужчина, работавший тренером по общей физической подготовке в одном из городских футбольных клубов, поссорился с бывшей супругой, которая продолжала жить с ним после развода. Оказалось, что у обвиняемого возникли проблемы с бизнесом, в результате чего они с экс-женой взяли кредит на 150 тысяч рублей. Мужчина посчитал, что вместо того, чтобы экономно расходовать деньги, его спутница жизни купила в магазине слишком дорогие продукты.

Придя домой и увидев чек, он нанес бывшей жене удары по лицу. Женщина убежала в ванную комнату и попыталась закрыть дверь. Однако агрессор настиг ее там, стал душить и жестоко избивать. При этом он нецензурно выражался и угрожал убийством. Как позже призналась пострадавшая, она не сомневалась, что он выполнит свое обещание.

Немного успокоившись, злоумышленник вышел на балкон, а потерпевшая выбежала из квартиры и закрыла дверь на второй замок. После этого она пошла в полицию, где написала заявление о привлечении бывшего мужа к уголовной ответственности.

Сейчас дело теперь уже экс-тренера направлено в суд. По закону ему грозит до двух лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге судят экс-тренера футбольного клуба, пытавшегося убить свою бывшую жену

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Теги: тренер, угрозы, убийство, суд, Екатеринбург



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