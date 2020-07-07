Прокуратура обязала главу Туртаса ликвидировать стихийную свалку у поселка

Прокуратурой Уватского района Тюменской области внесено представление о ликвидации несанкционированной свалки возле поселка Туртас.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, проверка информации о стихийной свалке проводилась по публикации в СМИ от 2 июля текущего года.

В связи с тем, что никаких мер по ликвидации мусора не принималось, представление внесено главе поселка. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.