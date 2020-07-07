В Ноябрьске городская больница снова приостановила плановый прием из-за коронавируса

В Ноябрьске центральная городская больница снова прекращает плановый прием пациентов из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.

В больнице и детской поликлинике с сегодняшнего дня усилены карантинные мероприятия. Прекращаются медосмотры и диспансеризация взрослого населения. Оказывать плановую помощь пациентам врачи теперь будут на дому.

В случае экстренной ситуации пациент, которому понадобилась помощь узкого специалиста, может получить ее в медицинском учреждении, без записи, с соблюдением всех требований безопасности - в средствах индивидуальной защиты, с соблюдением социальной дистанции и обработкой рук. В детскую поликлинику может попасть только один взрослый и один ребенок.

Напомним, число заболевших на Ямале увеличилось на 189 (до 6 тыс. 941). В числе лидеров – Новый Уренгой (60), Тарко-Сале (23), Губкинский (11). За сутки умерли два носитель инфекции (всего – 47).