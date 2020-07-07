Для бывшего мэра Сургута запросили "условку" по "песочному" делу

В Сургуте гособвинение озвучило меру наказания, которое оно считает достаточным для фигуранта "песочного" дела, экс-главы города Дмитрия Попова, об этом сообщила Накануне.RU помощник председателя суда Алиса Пьянцева.

"Гособвинение попросило для Попова четыре с половиной года условно. Следующее заседание начнётся в 9.00 в пятницу, 10 июля. Предположительно, прения в пятницу кончатся, и суд удалится в совещательную комнату", - сказала Пьянцева.

Напомним, прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м.

По факту этой сделки возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, как полагают сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г.

В итоге, в рамках рассмотрения документа в югорском Арбитраже, судья в иске прокурору отказал. Рассмотрение уголовного дела продолжается.