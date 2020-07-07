На Украине скандал: выяснилось, что Порошенко в 2014 году поздравлял Путина с Днем России

На Украине новый скандал с участием бывшего президента Петра Порошенко. Выяснилось, что в 2014 году он поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России, когда та, как уже шесть лет заявляют киевские власти, воевала против Украины. Скандал разгорелся в телеэфире.

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Депутат Рады от "Слуги народа" Ирина Верещук неожиданно озвучила это в прямом эфире. На что Порошенко спросил, есть ли первоисточник. Та сослалась на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Это манипуляция чистая!" - сказал олигарх.

"Если так, то где на сайте президента опровержение? Покажите. Если это неправда, подайте в суд на "24 канал", если Песков врет", - предложила Верещук.

Порошенко заявил, что Песков врет, но Верещук потребовала показать заявление Порошенко с опровержением, и тогда она публично извинится перед ним.

Отметим, что на сайте Кремля от 12 июня 2014 года размещено следующее сообщение: "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко. П.Порошенко проинформировал В.Путина о его плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, президенты обсудили вопросы развития двусторонних отношений. П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником – Днем России".

А вот сообщения об этом на сайте президента Украины нет, что показательно. При этом пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в тот день написал в Facebook о таком разговоре, не упомянув, правда, о поздравлении. Не менее показательно и то, что сам Порошенко не опроверг факт поздравления. Не было официального опровержения и тогда.

Напомним, за пять дней до этого состоялась инаугурация Порошенко. И он пришел к власти как "президент мира", который обещал за несколько дней остановить конфликт в Донбассе. Порошенко тогда еще не был таким ярым русофобом, каким он стал себя позиционировать позже. Россия же после этого разговора впервые без каких-либо оговорок назвала Порошенко президентом Украины, сообщала ВВС. Также тогда шли активные переговоры, а украинская делегация во главе с Леонидом Кучмой даже приезжала в Донецк со своим планом "децентрализации". В конце июня было объявлено недельное "перемирие", но после него украинские войска начали полномасштабное наступление на Донбасс, захватив часть территории, которая остается под оккупацией до сих пор.

Верещук также вспомнила, как год назад Порошенко заявлял, что он лично писал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и заставил Путина подписать их. А теперь заявляет о "красных линиях", на что не имеет морального права, поскольку сами Минские соглашения воспринимаются на Украине как предательские, которые нельзя выполнять.

Скандал показывает, что новые власти на Украине тоже не собираются урегулировать конфликт в Донбассе и предпочитают сложить с себя ответственность, выискивая, кто что сказал шесть лет назад, чтобы найти крайних.