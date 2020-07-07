Песков: Задержание советника Рогозина не связано с его журналистской деятельностью

В Кремле заявили, что задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано с журналистикой. Об этом передает РИА Новости.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимира Путина не ставили в известность об этом деле, добавил пресс-секретарь.

Отметим, в Роскосмосе ранее заявили, что задержание советника главы ведомства не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду. Telegram-каналы связывают уголовное дело о госизмене со статьей о поставках Су-35 в Египет. Материал был удален с сайта.

Напомним, Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве. Он работал в "Ведомостях" и "Коммерсанте". В Роскосмосе около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы.

ФСБ подтвердила, что Сафронов проходит по статье "Государственная измена". Его подозревают в том, что он собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну.