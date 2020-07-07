ЧТПЗ может быть продан заводу однокурсника Путина

Собственники группы ЧТПЗ ведут переговоры о продаже актива с Загорским трубным заводом, который является основным поставщиком труб для "Газпрома", сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сделку может профинансировать "Газпромбанк". Однако сделка может не состояться, если стороны не договорятся о цене.

Представитель ЧТПЗ от комментариев отказался, назвав данную информацию слухами.

Совладельцем Загорского трубного завода является адвокат и однокурсник президента Николай Егоров.

Напомним, в июне был утвержден новый состав Совета директоров ПАО "ЧТПЗ". В него вошли Андрей Комаров, Александр Федоров, генеральный директор ПАО "ЧТПЗ" Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии Дина Микрюкова, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Вадим Махов, член Совета директоров "Альфа-банк", независимый директор Qiwi Pls и Rissa Investments N.V. Алексей Марей и член Правления ООО "Сибур" Василий Номоконов. Также было принято решение направить на выплату дивидендов 2,5 млрд руб.