12 Октября 2020
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Экономика Челябинская область
ЧТПЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

ЧТПЗ может быть продан заводу однокурсника Путина

Собственники группы ЧТПЗ ведут переговоры о продаже актива с Загорским трубным заводом, который является основным поставщиком труб для "Газпрома", сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сделку может профинансировать "Газпромбанк". Однако сделка может не состояться, если стороны не договорятся о цене.

Представитель ЧТПЗ от комментариев отказался, назвав данную информацию слухами.

Совладельцем Загорского трубного завода является адвокат и однокурсник президента Николай Егоров.

Напомним, в июне был утвержден новый состав Совета директоров ПАО "ЧТПЗ". В него вошли Андрей Комаров, Александр Федоров, генеральный директор ПАО "ЧТПЗ" Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии Дина Микрюкова, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Вадим Махов, член Совета директоров "Альфа-банк", независимый директор Qiwi Pls и Rissa Investments N.V. Алексей Марей и член Правления ООО "Сибур" Василий Номоконов. Также было принято решение направить на выплату дивидендов 2,5 млрд руб.

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ЧТПЗ может быть продан заводу однокурсника Путина

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Теги: ЧТПЗ, Газпромбанк, Андрей Комаров, ЗТЗ,



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