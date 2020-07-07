Сенатор Олег Цепкин готовит инициативы для поддержки малого и среднего бизнеса Челябинской области

Олег Цепкин, член Совета Федерации и представитель Законодательного собрания Челябинской области в верхней палате российского парламента, провел серию совещаний по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе южноуральского ЗСО.

Одна из встреч прошла с участием Натальи Лугачевой, министра экономического развития Челябинской области, поднятые вопросы – о формировании и включении субъектов МСП в реестр.

Как отметил сенатор, нахождение в реестре – одно из ключевых условий для получения льгот и преференций для небольших компаний и предприятий.

"С министром экономического развития Челябинской области договорились о подготовке инициатив для обращения в Министерство экономического развития РФ и Федеральную налоговую службу. Данная серия совещаний прошла в преддверии встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в Совете Федерации", - рассказал о работе Олег Цепкин.

Напомним, на Южном Урале уже работает целый ряд мер по поддержке бизнеса. В частности, было принято решение направить 290 млн руб. в "Территорию Бизнеса" на поддержку предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях. Средства пойдут на льготные займы до 3 млн руб. под 1% годовых с отсрочкой первого платежа по основному долгу на шесть месяцев и на поручительства гарантийного фонда со сниженной стоимостью - 0,5% вместо 1,5%.