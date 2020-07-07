В один из самых проблемных по COVID-19 городов Ямала 10% вахтовиков приехали без справок

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Новом Уренгое подвел промежуточные итоги деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Как оказалось, с 1 июня в город через мобильные пункты пропуска прошло более 31 тыс. приезжих. При этом у 10% граждан не было справок об отсутствии коронавируса. Составлено более 70 протоколов об административном правонарушении.

Также в Новом Уренгое была проведена проверка работы торговых точек. Всего было проверено 219 объектов. В одном из рейдов проверяющие установили незаконную деятельность четырех кафе – предприятия работали, обслуживая посетителей внутри заведения. Три из них после проверки уже прекратили работу.

Начали наказывать и тех, кто в общественных местах не носит маски. Составлено девять протоколов в отношении граждан, которые находились в магазине без средств индивидуальной защиты.

По словам заместителя администрации города, одного из кураторов работы оперативного штаба Андрея Коваля, ситуация меняется в лучшую сторону: охранники торговых центров, сетевых продуктовых магазинов начали требовать от покупателей соблюдения масочного режима. Посетителю магазина без маски могут отказать в обслуживании.