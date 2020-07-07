12 Октября 2020
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мусорка, полиция, МВД, силовики (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале компания пьяных рецидивистов избила двоих полицейских

На Среднем Урале произошло нападение на полицейских. Агрессию к стражам порядка проявила пьяная компания.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось в Богдановиче.

"История, о которой идет речь, произошла еще 28 июня. По предварительным данным, участковый уполномоченный младший лейтенант полиции возвращался домой. У подъезда своего дома он сделал замечание шумной компании, чтобы та вела себя прилично и не мешала жителям отдыхать. Однако компания из четырех человек не прислушалась к пожеланию и избила его. На подмогу участковому вскоре подоспел оперуполномоченный уголовного розыска того же ОВД, который, представившись сотрудником полиции, потребовал прекратить противоправные действия. Группа злоумышленников, проигнорировав законные требования представителя МВД, набросилась и на него", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, дело закончилось тем, что личности всех участников этой криминальной истории были установлены, что называется, "по горячим следам".

кулак(2019)|Фото: Накануне.RU

"Один из нападавших, 1991 года рождения, имеет богатое криминальное прошлое, в 15 лет уже получил первую судимость за побои. Также привлекался к ответственности за такие преступления, как мошенничество, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Вторым участником драки является трижды судимый за грабежи местный житель 1987 года рождения. Трое из четырех молодых людей находились в состоянии опьянения, это показало медосвидетельствование.

Четвертый участник от экспертизы отказался, за что был привлечен к административной ответственности. По решению судьи за отказ от медосвидетельствования данный гражданин был арестован на пять суток. Собранные материалы по факту нападения на оперуполномоченного уголовного розыска и участкового уполномоченного ОВД в ближайшее время будут переданы для принятия решения о возбуждении уголовных дел в региональный Следственный комитет. Двое из подозреваемых уже написали в полицию явки с повинной", - отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что сейчас в территориальном ОВД по данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка произошедшему.

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На Среднем Урале компания пьяных рецидивистов избила двоих полицейских

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Теги: полицейские, нападение, Богданович



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