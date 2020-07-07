На Среднем Урале компания пьяных рецидивистов избила двоих полицейских

На Среднем Урале произошло нападение на полицейских. Агрессию к стражам порядка проявила пьяная компания.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все случилось в Богдановиче.

"История, о которой идет речь, произошла еще 28 июня. По предварительным данным, участковый уполномоченный младший лейтенант полиции возвращался домой. У подъезда своего дома он сделал замечание шумной компании, чтобы та вела себя прилично и не мешала жителям отдыхать. Однако компания из четырех человек не прислушалась к пожеланию и избила его. На подмогу участковому вскоре подоспел оперуполномоченный уголовного розыска того же ОВД, который, представившись сотрудником полиции, потребовал прекратить противоправные действия. Группа злоумышленников, проигнорировав законные требования представителя МВД, набросилась и на него", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, дело закончилось тем, что личности всех участников этой криминальной истории были установлены, что называется, "по горячим следам".

"Один из нападавших, 1991 года рождения, имеет богатое криминальное прошлое, в 15 лет уже получил первую судимость за побои. Также привлекался к ответственности за такие преступления, как мошенничество, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища. Вторым участником драки является трижды судимый за грабежи местный житель 1987 года рождения. Трое из четырех молодых людей находились в состоянии опьянения, это показало медосвидетельствование.

Четвертый участник от экспертизы отказался, за что был привлечен к административной ответственности. По решению судьи за отказ от медосвидетельствования данный гражданин был арестован на пять суток. Собранные материалы по факту нападения на оперуполномоченного уголовного розыска и участкового уполномоченного ОВД в ближайшее время будут переданы для принятия решения о возбуждении уголовных дел в региональный Следственный комитет. Двое из подозреваемых уже написали в полицию явки с повинной", - отметил Валерий Горелых.

Он добавил, что сейчас в территориальном ОВД по данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой будет дана оценка произошедшему.