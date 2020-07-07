12 Октября 2020
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Политика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Минкомсвязь призвали отменить "одиозную" инициативу отслеживания контактов больных COVID-19

Партия "Коммунисты России" выступила против инициативы Минкосвязи об отслеживании знакомых больных COVID-19 при помощи геолокации.

Председатель партии Максим Сурайкин назвал инициативу "одиозной и опасной". Он пообещал обратиться в комиссию по правам человека при президенте России, если предложение министерства будет поддержано на законодательном уровне.

"Это почище, чем антиутопии Оруэлла. Сегодня отслеживают контактующих с заболевшими, а завтра будут отслеживать тех, кто читает Ленина и шлет друзьям открытки на Первомай", - цитирует Сурайкина пресс-служба партии.

По его мнению, Минкомсвязь берет на себя несвойственные ведомству функции. "Они не медики, чтобы выявлять потенциально опасный круг лиц с точки зрения распространения инфекции. Может, просто кто-то хочет получить большой бюджет?" - заявил лидер "Коммунистов России".

Напомним, Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом с применением геолокации и сведений мобильных операторов связи. Для отслеживания будут взяты номера телефонов инфицированных COVID-19, которые есть у Минздрава.

Специализированные алгоритмы помогут выявить по геолокации других людей, с которыми у зараженных были постоянные контакты в течение последних 14 дней. Полученные данные планируется передавать в оперативные штабы российских регионов, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав.

Ранее в Минкомсвязи РФ пояснили свою позицию по поводу слежения за коронавирусными больными с помощью их мобильных устройств. Ведомство не видит здесь нарушения прав.

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Минкомсвязь призвали отменить "одиозную" инициативу отслеживания контактов больных COVID-19

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Теги: минкомсвязь, коммунисты россии, контакты больных коронавирусом



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Ранее 07.07.2020 07:58 Мск Людей, контактировавших с зараженными COVID-19, будут вычислять с помощью геолокации

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