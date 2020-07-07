Россия опустилась на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом

Несмотря на стабильный и почти линейный рост числа заражений коронавирусом в России, наша страна опустилась уже на четвертое место в мире - ее обогнала Индия. В конце мая Россию, напомним, обогнала Бразилия.

Читайте также: Заболеваемость коронавирусом в России почти перестала снижаться

В Индии эпидемия нарастает. В день фиксируется более 20 тыс. новых случаев, и это число постоянно растет. В Бразилии, к слову, было выявлено более 1,6 млн случаев. В печально лидирующих США - более 3 млн.

В ближайшее время Россия уже не опустится на пятое место по общему числу заражений, так как в следующих за Россией странах нет быстрого распространения вируса и они отстают по общему числу заражений почти на 400 тыс. случаев.

Любопытные изменения произошли и в пропорциях между частями света. Так, Азия и Южная Америка уже обогнали Европу.

Отметим, что на первые четыре страны (США, Бразилия, Индия, Россия) приходится 52% всех случаев заражения вирусом. Всего в мире было выявлено 11,5 млн заражений, умерло более 530 тыс. человек. При этом общая летальность снижается. В начале мая она достигала 7%, сегодня опустилась почти до 4,5%.