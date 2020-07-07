43% новых больных коронавирусом в Югре - рабочие

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание окружного штаба по профилактике коронавируса. Глава окружного управления Роспотребнадзора Майя Соловьёва рассказала, что из 289 новых больных 80,6% имеют какие-либо признаки болезни, остальные переносят инфекцию без симптомов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Югре за сутки новая инфекция подтвердилась у 289 пациентов (всего - у 10 тыс. 873).

"У 11,7% контакт не установлен. 43% новых больных – рабочие", - сказала Соловьёва.

Рост заболевших связан с тем, что выявлены новые очаги, в частности, в организациях Сургута и Нефтеюганска. Губернатор спросила своего заместителя Алексея Забозлаева, как решается ситуация с очагами в Нефтеюганске. Он ответил, что местные власти оперативно решают проблемы. Комарова добавила, что по этому городу надо создать ещё одну рабочую группу.

"Для оказания помощи пациентам из Нефтеюганска, района и Пыть-Яха используются базы санатория "Юган", в Пойковском. Их достаточно. В Когалыме ситуация стабильная", - сказал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.