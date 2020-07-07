12 Октября 2020
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Иннопром-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев поделился планами по расширению формата выставки "Иннопром"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал о планах по расширению формата проведения международной промышленной выставки "Иннопром", ставшей брендом Екатеринбурга и Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, об этом он заявил 7 июля, открывая дискуссию "Марафон столиц" на полях марафона Innoprom Online.

"Иннопром" – не просто крупное деловое мероприятие, это наш бренд, визитная карточка региона. За 11 лет работы из регионального проекта он трансформировался до уровня международной и главной промышленной выставки России. Каждый год "Иннопром" посещает около 50 тысяч участников из более 70 стран мира. Это ключевая площадка для продвижения инвестиционного, промышленного и экспортного потенциала Свердловской области на российском и международном уровне", - заявил губернатор.

Евгений Куйвашев на "Марафоне столиц" в рамках международного делового события INNOPROM ONLINE(2020)|Фото: све.рф

По его словам, за десять лет на полях выставки в Екатеринбурге было подписано более 370 соглашений на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей. Ежегодный экономический эффект от проведения выставки для региона оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Эти средства идут, в частности, на развитие малого и среднего предпринимательства – сфер услуг и гостеприимства.

Губернатор также раскрыл планы по расширению территории влияния выставки, открытию представительств "Иннопрома" за границей. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность проведения цикла из четырех выставок в год – по одной в России, а также в зарубежных странах.

Евгений Куйвашев на "Марафоне столиц" в рамках международного делового события INNOPROM ONLINE(2020)|Фото: све.рф

Отдельно Евгений Куйвашев напомнил, что уже несколько лет подряд крупнейшее международное конгрессно-выставочное мероприятие проходит в Екатеринбурге в партнерстве с одним из иностранных государств, и поблагодарил за внедрение этой новации главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Международный промышленный марафон будет идти сегодня весь день. В формате online актуальные вопросы глобальной промышленной повестки обсуждают спикеры из студий по всему миру.

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Куйвашев поделился планами по расширению формата выставки "Иннопром"

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Теги: Куйвашев, Иннопром, выставка, формат



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