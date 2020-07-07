Резник лоббирует собственный алкобизнес, защищая петербургские наливайки

Депутат Санкт-Петербургского ЗакСа Максим Резник активно выступает против законопроекта о закрытии рюмочных с площадью зала менее 50 кв.м, расположенных в многоквартирных домах. Автором законопроекта стал депутат Денис Четырбок, выслушавший мнения множества горожан.

Резник, в свою очередь, встал на защиту «наливаек». Подобные действия можно объяснить солидарностью с другими владельцами алкобизнесов в Петербурге. Ранее журналисты выяснили, что депутату Резнику, по некоторым данным, может принадлежать рюмочная «Дружба», находящаяся возле станции метро «Звенигородская».

О своем несогласии с инициативой Четырбока Резник написал в личном Телеграм-канале. Депутат предложил своим коллегам противостоять инициативе, ссылаясь на петицию на интернет-портале Change.org, авторы которой призывают «не уничтожать барную и гастрокультуру Санкт-Петербурга».

Еще одним аргументом Резника стали слова Льва Лурье в интервью «Фонтанке». Там большие бары сравнивали с «комбинатами по спаиванию людей», а маленькие наливайки окрестили «достопримечательностями».

Важно отметить, что «рюмочный бизнес» Резника незаконен. Согласно правовым нормам нашей страны, депутат не имеет права заниматься бизнесом даже через доверенных лиц. Однако Резник, похоже, решил закон обойти.

По документам рюмочная «Дружба» принадлежит Александру Гаврилуце, возглавляющему ООО «Фудсервис. Заведение было приобретено им в мае 2019 года. В ходе журналистского расследования петербуржцы узнали, что бизнесмен зарегистрирован в доме по соседству с родителями Александра Шуршева (бывшего помощника Резника). При дальнейшем изучении документов выясняется, что ранее «Дружба» принадлежала Константину Голоктееву – помощнику депутата Максима Резника.

Впервые о связи парламентария и рюмочной на «Звенигородской» заговорили в 2017 году. Тогда власти Северной столицы хотели изменить график работы вестибюля станции из-за низкого пассажиропотока. Максим Резник решительно выступил против нововведения, поскольку оно могло сильно ударить по прибыли «Дружбы». В итоге депутату удалось отстоять собственные интересы, и расписание работы станции метро осталось без изменений.

В июле 2019 года на рюмочную подавали в суд из-за множественных нарушений. Однако связи депутата и здесь помогли бизнесу. Наливайка отделалась минимальным штрафом в 30 тысяч рублей.

Важно отметить, что на соседство с «Дружбой» жалуются жители соседних домов. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что Резник противостоит законопроекту именно по этой причине, ведь площадь питейного заведения на «Звенигородской» - 200 кв.м. Однако в законопроекте Четырбока указано, что жители домов, где расположены питейные заведения, смогут большинством голосов закрывать мешающие им «наливайки» вне зависимости от их площади.

Таким образом, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что выступления Резника являются ничем иным, как лоббированием собственных незаконных бизнес-интересов. Депутат противостоит инициативе Четырбока, подменяя понятия и пытаясь выставить рюмочные «достопримечательностями» города.