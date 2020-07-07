Свердловский вице-губернатор отправился на самоизоляцию

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ушел на самоизоляцию в связи с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился у одного из членов семьи вице-губернатора, у самого же Бидонько последний тест показал отрицательный результат.

"Чувствую себя нормально. Пока тесты были отрицательные, сегодня буду сдавать еще один. У члена семьи появились симптомы ОРВИ: повышенная температура. Сдали анализ, оказался положительным. Пока температуры нет и симптомы идут на спад", - рассказал Накануне.RU Сергей Бидонько.

О том, отправился ли кто-то из регионального правительства на самоизоляцию как контактный, на момент публикации выяснить не удалось. Директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова сообщила, что для безопасности рабочего коллектива и минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, в ведомстве "все сделано по стандартной процедуре", предусматривающей изоляцию первого круга контактных, и медицинское наблюдение над остальными.