Липецкая компания покупает медицинский центр в Челябинске

Компания из Липецкой области покупает в Челябинске медицинский диагностический центр "Луч". УФАС удовлетворило ходатайство компании о покупке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство поступила информация ООО "Барель" о намерении осуществить сделку по приобретению 100 % долей в уставном капитале ООО Медицинский диагностический центр "Луч".

УФАС, изучив документы, пришло к выводу, что данная сделка не приведет к ограничению конкуренции.