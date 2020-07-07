12 Октября 2020
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Ласточикно гнездо, Южный берег Крыма (2015) | Фото: Накануне.RU

ДНР снова открыла один КПП на линии разграничения, пропускают по спискам

Сегодня ДНР снова открыла КПП "Еленовка", закрытый в конце июня после провокаций Киева.
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КПП будет работать до вечера, после чего его закроют, и последующие дни работы будет определять межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Пропуск осуществляется по заранее поданным спискам. Людей просят не приезжать на КПП, если они не получили разрешение на въезд. На выезд же выпускают только тех, кто прописан на территории, не контролируемой ДНР.

Лица, прибывшие в ДНР, будут проходить двухнедельную бесплатную обсервацию, а автомобили проходят дезинфекцию.

Всего выдано разрешение на въезд около 200 человек. По мере обработки следующих заявок и накопления определенного количества одобренных власти снова откроют КПП. Такие меры предприняты в связи с тем, что Украина демонстративно не собирается идти на контакт и согласование вопросов, связанных с пропуском людей через линию разграничения.


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ДНР снова открыла один КПП на линии разграничения, пропускают по спискам

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Теги: Украина, ДНР, КПП



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