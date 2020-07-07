ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на одну из спецслужб НАТО

ФСБ России подтвердила, что бывший журналист "Коммерсанта", советник главы Роскосмоса Иван Сафронов проходит по статье "Государственная измена".

Его подозревают в том, что он собирал и передавал представителям спецслужб одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие гостайну. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роскосмосе ранее заявили, что задержание советника главы ведомства не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду. Telegram-каналы связывают уголовное дело о госизмене со статьей о поставках Су-35 в Египет. Статья была удалена с сайта.

Напомним, Сафронов был задержан утром 7 июля в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы.