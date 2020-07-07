12 Октября 2020
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Общество За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi

В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

Власти американского штата Джорджия ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.

О подписании соответствующего указа сообщил в Twitter губернатор Брайан Кемп.

Отмечается, что только за минувшие выходные, на которые выпал День независимости США, в результате инцидентов со стрельбой в Атланте пострадали 30 человек, пятеро скончались.

Ранее в город уже вводили силы Нацгвардии - после того, как во многих американских штатах вспыхнули протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, в июне в США началась вторая волна беспорядков. В столице штата Джорджия у ресторана быстрого питания Wendy's белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. После этого протесты вспыхнули с новой силой.

Группа демонстрантов в Атланте на несколько часов перекрыла автостраду, а также разгромила круглосуточный магазин, разбила окна на заправочной станции. Кроме того, протестующие отправились к дому губернатора, требуя справедливости в новом разбирательстве.

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В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков

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Теги: атланта, режим чп, нацгвардия, беспорядки



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