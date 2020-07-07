В Тюмени наказан убийца "стрелка из "Кристалла", уложивший жертву одним выстрелом

В Тюмени наказан убийца, расстрелявший злоумышленника, открывшего стрельбу в ТЦ "Кристалл", сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

По версии следствия, 8 февраля 42-летний стрелок на территории базы отдыха "Лесная сказка" застрелил 29-летнюю жертву. Убийство произошло в одном из административных зданий. Приговор суда – восемь лет колонии строгого режима. Жертва нападения – стрелок, утроивший пальбу в "Кристалле".

Напомним, сообщение о стрельбе в ТЦ "Кристалл" поступило силовикам в 14.49 3 июля 2019 г. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введен план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин. Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся. В Союзе армян Тюменской области назвали случившееся "беспрецедентным проявлением беспредела". За "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" злоумышленник наказан 11 месяцами исправительных работ с удержанием 15% дохода. Позже Тюменский областной суд оставил вердикт в силе.