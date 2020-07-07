После выплат на детей в России резко выросли продажи смартфонов

Деньги, выплаченные государством на поддержку семей с детьми, россияне отчасти потратили на покупку новых смартфонов. Об этом пишет "Коммерсант". Продажи смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей сразу после выплат показали рост почти на 50%.

В первые дни июня и июля региональные розничные сети электроники зафиксировали всплеск продаж смартфонов. Продажи в эти дни были как накануне Нового года.

Продажи смартфонов в России в первую неделю июня выросли на 31% в штуках и на 33% в рублях по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но это в целом, а что касается смартфонов до 10 тыс. рублей, то здесь рост составил 48%.

По данным "Связного", чаще всего смартфоны покупали жители Кемерово, Омска и Оренбурга. Всего за первое полугодие в России было продано почти 14 млн смартфонов.