12 Октября 2020
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Семейная карма: Отец Ивана Сафронова погиб, когда готовил статью о поставках российского оружия на Ближний Восток

Отец Ивана Сафронова, задержанного утром в Москве из-за публикации в Коммерсанте о поставках в Египет российских истребителей, работал в этой же газете и аналогичной статьей вызвал крупный скандал в 2005 году. Отметим, что в 2007 году, во время подготовки материала о поставках российского вооружения в Сирию, Иван Сафронов-старший погиб.

"В начале 2005 года после публикации Ъ о том, что Россия рассматривает возможность поставки "Искандеров" в Сирию (в подготовке этого материала участвовал и Иван Сафронов), разразился громкий скандал: США и Израиль выразили озабоченность тем, что Россия может поставить ударные ракетные системы, способные в случае развертывания в Сирии поразить объекты практически на всей территории Израиля", - сообщал Коммерсант, в публикации о гибели журналиста.

Незадолго до смерти Сафронов-старший говорил, что будет проверять полученную им информацию о возможных новых поставках российского оружия в Ближневосточный регион. По его словам, речь шла о продаже партии истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран. Причем в обоих случаях, по его информации, поставки должны были идти через Белоруссию, чтобы Запад не обвинил Москву в вооружении стран-изгоев. Из Абу-Даби, где на IDEX-2007 собираются первые лица предприятий оборонно-промышленного комплекса, Иван Сафронов звонил в редакцию и говорил, что получил необходимые подтверждения. Он обещал по возвращении из командировки написать об этом статью.

Позднее он передал коллегам, что его предупредили: в случае огласки будет большой международный скандал, а ФСБ обязательно возбудит уголовное дело по факту разглашения гостайны и "доведет его до конца" (ранее по факту разглашения гостайны в публикациях Ивана Сафронова неоднократно возбуждались дела, однако никаких обвинений ему никогда не предъявлялось). Кто именно предупреждал его о возможных проблемах, Иван Сафронов не уточнил. В тот же день Иван Сафронов звонил в редакцию и предупредил, что он продиктует статью по белорусской схеме поставок оружия в Сирию и Иран. Однако в редакцию этот материал так и не поступил. По факту смерти журналиста было возбуждено дело о возможном доведении до суицида.

Напомним, Иван Сафронов-младший был задержан утром в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. Причиной задержания стала статья в Коммерсанте о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. А в отношении "Коммерсанта" было возбуждено административное дело о разглашении гостайны.

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Семейная карма: Отец Ивана Сафронова погиб, когда готовил статью о поставках российского оружия на Ближний Восток

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Теги: иван сафронов, задержание, госизмена, коммерсант, отец



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