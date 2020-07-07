Медикам Екатеринбурга перестанут делать ПЦР-тесты на коронавирус

Медицинский персонал уральской столицы перестали тестировать на коронавирусную инфекцию. В редакцию Накануне.RU обратились обеспокоенные сотрудники одной из городских больниц, а также "скорой помощи" - даже работающих с COVID-пациентами перестали проверять на вирус.

Как объяснили агентству в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с распространением COVID-19, региональных медиков и правда больше не будут тестировать методом ПЦР, но скоро начнут проверять методом иммуноферментного анализа (ИФА).

На данный момент, "в соответствии с действующими сейчас санитарными правилами", идет переходный процесс от организации тестирования медицинских работников. По заверениям оперштаба, новый метод также подразумевает еженедельные лабораторные исследования.