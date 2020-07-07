В Прикамье возобновляют работу библиотеки и музеи

В Прикамье после вынужденного закрытия в связи с угрозой распространения коронавируса возобновляют работу библиотеки и музеи, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, с 13 июля начинает работу Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького. Она будет работать без обслуживания в читальных и компьютерных залах. С 9 июля начнется предварительная запись на доступ в здание Горьковки. Попасть в библиотеку можно будет со стороны служебного входа с левого торца здания при наличии читательского билета.

Пермская художественная галерея с 16 июля начнет поэтапно открывать свои залы. Сперва будут открыты залы на первом этаже - зрители смогут оценить экспозицию русского искусства XVIII–XIX веков и две выставки: "Художники Пермского края. Эпохи и поколения" и "Урал: образы и мифы". Залы на втором и третьем этаже откроются с 20 июля. С 1 августа в алтарных залах откроется новая выставка "Строгановы: эпоха в иконных образах", посвященная строгановским иконам и предметам церковного убранства XVII–XVIII веков из фондов галереи.

Экскурсионные группы должны записываться предварительно, группами до пяти человек.