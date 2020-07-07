12 Октября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2006) | Фото

Жителей Тувы призвали не охотиться на сурков в связи со вспышкой чумы в Монголии

В Туве призвали местных жителей быть бдительными в связи со вспышкой бубонной чумы в соседней Монголии. Им рекомендуют принимать меры профилактики от насекомых и воздержаться от охоты на сурков.

Особенно это касается жителей приграничных районов, уточнили министерстве сельского хозяйства региона.

Бубонная чума передается блохами, живущими на диких грызунах. В связи с этим опасны для человека крысы, а также мясо сурка и верблюда.

В министерстве отметили, что заразиться можно также при снятии и обработке шкур зараженных животных, пишет Regnum.

Ранее правительство Монголии объявило карантин в районах, которые соседствуют с Тувой и республикой Алтай из-за бубонной чумы.

В Роспотребнадзоре заверили, что опасности распространения бубонной чумы в России нет. Единичные случаи заражения возможны, но они не будут широко распространяться, так как есть вакцина и лекарство от болезни.

Напомним, в городском округе Баян-Нур китайского автономного района Внутренняя Монголия объявлен повышенный уровень опасности из-за возможной вспышки бубонной чумы. С симптомами заболевания в больницу поступил пастух.

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Жителей Тувы призвали не охотиться на сурков в связи со вспышкой чумы в Монголии

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Теги: тува, бубонная чума, монголия



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