Лишенный сана схиигумен Сергий проведет свой крестный ход в "Царские дни"

Схимонах Сергий, осужденный за распространения ложной информации о коронавирусе и лишенный сана судом Екатеринбургской епархии, решил 17 июля провести свой крестный ход во время "Царских дней". Об этом сообщил его соратник Всеволод Могучев на YouTube-канале. "Во избежание очередных провокаций" ход пройдет вокруг Среднеуральского женского монастыря, где он и укрывается.

Схимонах Сергий также ответил на письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором последний сравнил схимонаха с блогером, осудил за клевету в проповедях и восхваление Сталина, во времена правления которого священников преследовали и убивали.

"Я не мужик, которого занесло, и не блогер. Вы забыли Святое Евангелие. Не судите, да не судимы будете. Господь Иисус Христос сошел в ад. Бог — это слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла. Так как считаю, что вы - экуменист и еретик. И жду от вас покаяния", - зачитал Могучев ответ схимонаха.

Помимо этого схимонах заявил, что для митрополита "Урал - африканское гетто, а Екатеринбург город бесов". Не забыл упомянуть и о стоимости благословения на строительство храма святой Софии премудрости Божией, в то время как сам Сергий за 20 лет работы схиигуменом с Божьей помощью отстроил 5 монастырей.

"Царские дни" в Свердловской области пройдут с 12 по 20 июля. За это время жители Среднего Урала смогут посетить музейные и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками и писателями, а также принять участие в божественной литургии и крестном ходе.

Напомним, мятежного схиигумена Сергия (Романова) призвали к ответственности за распространение ложной информации о COVID-19 во время пандемии, проклятия в адрес закрывающих храмы в связи с СанПин предписаниями и неповиновение. Ни на одно из судебных заседаний схиигумен Сергий не пришел, "оккупировав" Среднеуральский женский монастырь, настоятелем которого он и являлся. В связи с этим, судом Екатеринбургской епархии 3 июля было принято решение признать схиигумена виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги лишить церковного сана.

После этого схиигумен Сергий назвал лишение его сана началом третьей мировой войны и призвал митрополита всея Руси Кирилла и президента РФ Владимира Путина сложить полномочия.

Судебное заседание по делу о распространении Сергием в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, предусмотренных ч. 9 ст. 13.15 КоАП, прошло 7 июля в светском суде Верхней Пышмы. Его признали виновным и назначили административный штраф в размере 90 тыс. руб. Деньги пойдут в доход государства. Судья уточнила, что данное решение может быть обжаловано.