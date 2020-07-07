Югра вышла на второе место в стране по количеству новых больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе. Югра оказалась на втором месте по стране по количеству новых заболевших

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В Тюменской области количество больных выросло на 78 (до 3 тыс. 638), в Югре – на 283 (до 10 тыс. 873), на Ямале – на 189 (до 6 тыс. 941). В Югре больше всего новых заболевших – в Ханты-Мансийске (55), Сургуте (49), Нефтеюганске (41). Количество умерших выросло на три (до 75).

На Ямале в числе лидеров – Новый Уренгой (60), Тарко-Сале (23), Губкинский (11). За сутки умерли два носитель инфекции (всего – 47).

"В Ноябрьской ЦГБ скончался 73-х летний пациент. Заболевание протекало тяжело и осложнялось целым рядом сопутствующих заболеваний, среди которых – сахарный диабет, острый коронарный синдром. Находился на ИВЛ. А в Губкинском, несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 65 – летнего пациента. Множественные хронические заболевания резко усугубили ситуацию", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 368 пациентов.