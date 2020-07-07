Дело о госизмене бывшего журналиста Сафронова может быть связано с его статьей о поставках истребителей в Египет

В Роскосмосе заявили, что задержание советника главы ведомства, а в недавнем прошлом журналиста Ивана Сафронова не связано с работой в госкорпорации и относится к более раннему периоду. Telegram-каналы связывают уголовное дело о госизмене со статьей о поставках Су-35 в Египет.

Так, канал ВЧК-ОГПУ приводит информацию своего источника о том, что больше года назад сотрудники ФСБ РФ вызывали Ивана Сафронова и долго беседовали о статье в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов. А в отношении "Коммерсанта" было возбуждено административное дело о разглашении гостайны. Тогда речь об уголовном деле не шла.

Канал Baza напоминает, что Иван Сафронов именно тот журналист, после публикации материала которого о Валентине Матвиенко в полном составе ушёл отдел политики издания. Ссылаясь на The Bell, канал также сообщает, что уголовка может быть связана с заметкой "Коммерсанта" от 18 марта 2019 года о "египетских" Су-35. Статья была удалена с сайта.

Напомним, Сафронов был задержан утром в Москве. В Роскосмосе он около двух месяцев занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы.