Московская область потеряла место среди лидеров в статистике по коронавирусу

За последние сутки в России выявлено 6 368 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах.

Всего в стране на сегодняшний день - 694 230 заболевших в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

Больше всего заразившихся в Москве - 629, Югре - 283, Санкт-Петербурге – 278, Иркутской области – 245 и Свердловской области - 226.

Московская область потеряла традиционное второе место в ежедневной статистике. Там за сутки выявили 177 новых случаев заражения, это восьмое место среди регионов.

Также за сутки в РФ зафиксировано 198 летальных случаев. За весь период от коронавируса скончались 10 494 человека.

При этом число выписанных по выздоровлению от COVID-19 - 9 551 человек - превышает количество заболевших за сутки почти на 30%. Всего число выздоровевших пациентов увеличилось до 463 880 человек.

Как сообщало Накануне.RU, несмотря на постепенное уменьшение в течение длительного времени выявленных случаев заражения коронавирусом в России, последнюю неделю их число почти перестало снижаться и держится примерно на одном и том же уровне.