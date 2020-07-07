Американский футболист Патрик Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта

Американский футболист Патрик Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта.

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Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Канзас-Сити" подписал 10-летнее соглашение, что означает, что футболист связан обязательствами с клубом ещё на 12 сезонов NFL (текущий контракт истекает после сезона-2021). Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт лиги, сумма сделки составляет около 477,6 млн долларов.

Отметим, что предыдущий рекорд по цене контракта принадлежал бейсболисту клуба "Лос-Анджелес Энджелс" Майку Трауту. В прошлом году он заключил с клубом соглашение, согласно которому за 12 лет заработает общую сумму в размере около 426,5 млн долларов.

24-летний Махоумс с 2017 года выступает за "Канзас-Сити". В прошлом сезоне клуб впервые с 1970 года стал чемпионом NFL, выиграв Супербоул, а американца признали самым ценным игроком.