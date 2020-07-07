В Свердловской области зарегистрировано семь новых смертей среди людей с коронавирусом

На Среднем Урале снова зарегистрировано семь случаев летального исхода от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от инфекции достигло 138. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Также в регионе лабораторно подтверждено 226 новых случаев заражения. 124 приходится на Екатеринбург, остальные являются жителями Алапаевского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского городского округа. Всего в области зарегистрировано 14 тыс. 529 новых случаев коронавирусной инфекции.

133 из 160 пациентов в тяжелом состоянии находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, 59 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 702 - находятся в состоянии средней степени тяжести и наблюдаются в местных лечебных учреждениях.

За последние сутки в связи с выздоровлением было выписано 284 уральца. Всего областные врачи смогли вылечить 8 тыс. 726 человек.