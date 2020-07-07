Восемь кандидатов заявились на выборы губернатора в протестном регионе. А КПРФ отказалась от участия

В избирательной комиссии Архангельской области закончили прием документов от кандидатов, которые решили побороться за пост губернатора субъекта. По состоянию на 7 июля документы сдали восемь человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Ими стали Александр Цыбульский (действующий врио области, "Единая Россия"), Олег Мандрыкин ("Яблоко"), Сергей Пивков (ЛДПР), Айман Тюкина ("Зеленая альтернатива"), Ирина Чиркова ("Справедливая Россия"), Юрий Шевелев ("Партия добрых дел"), Николай Вакорин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Андрей Есипов ("КПСС").

Единственной крупной парламентской партией, отказавшейся от выдвижения своего кандидата в Архангельской области, оказалась КПРФ.

Теперь кандидатам предстоит пройти процедуру сбора подписей и преодолеть так называемый "муниципальный фильтр" для того, чтобы быть окончательно зарегистрированными.

Выборы в Архангельской области губернатора пройдут в единый день голосования 13 сентября текущего года.

Напомним, предыдущий глава региона Игорь Орлов покинул должность 2 апреля после массовых протестов жителей из-за планов по ввозу московского мусора в различные города Поморья, в том числе - по строительству полигона в Шиесе. Александр Цыбульский, занимавший пост руководителя Ненецкого автономного округа, возглавил Архангельскую область в статусе врио. Вскоре после назначения он заявил о планах по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа, что привело к локальным протестам местного населения в НАО. В начале июля было заявлено об отказе от этих планов.