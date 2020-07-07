12 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Онищенко выступил против запретов при второй волне коронавируса

Коронавирус вернется в Россию осенью, но в стране будет "большая прослойка" населения с иммунитетом, поэтому ограничения вводить нет необходимости, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что даже если коронавирус вернется, "мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться", передает "Интерфакс".

Депутат напомнил об экономических потерях, а также сложности нахождения на самоизоляции для пенсионеров.

В июне Онищенко заявил, что поддерживает выход из карантина в стране. По его мнению, нерешительность в это вопросе может стать губительной, в частности, для сферы культуры.

В мае Онищенко сделал заявление о том, что коронавирус уже "выдыхается". По его словам, "даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать".

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Онищенко выступил против запретов при второй волне коронавируса

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Теги: геннадий онищенко, коронавирус



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