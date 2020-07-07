Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" задержан в Москве, возможно, по делу о госизмене

Бывшего журналиста, недавно принятого на работу в Роскосмос, задержали в Москве, предположительно, по статье о госизмене. Об этом сообщает LifeShot.

Речь о Иване Сафронове. Около двух месяцев он занимался выстраиванием информационной политики внутри госкорпорации и входящих в нее предприятий, а также курировал некоторые спецпрограммы. До этого Сафронов работал в "Коммерсанте" и "Ведомостях".

"Ваня Сафронов - афигенный журналист, много лет работал в Ъ, ушел после скандала со статьей о возможной отставке Матвиенко. Потом работал в "Ведомостях", занимался расследованиями. Уволился сразу после первой встречи редакции со Шмаровым. После этого стал советником Рогозина в Роскосмосе. Просто слов нет", - пишет в своем Telegram-канале редактор отдела медиа "Ведомостей" Ксения Болецкая.