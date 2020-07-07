12 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
стела Город трудовой доблести (2020) | Фото: permkrai.ru

Пермяки сами выберут место для установки стелы "Город трудовой доблести"

Жители Пермского края смогут выбрать, где будет установлена стела "Город трудовой доблести" через портал "Управляем вместе", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Указ о присвоении Перми этого звания был подписан в конце прошлой недели президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующее распоряжение отдал глава региона Дмитрий Махонин.

"В ближайших планах – установка в Перми памятной стелы с изображением герба города и текстом указа президента. Решить, где она появится, должны жители. Для этого запустим голосование на портале "Управляем вместе". Кроме того, прошу краевое Минтранспорта проработать вопрос с руководством железнодорожного вокзала, а также наших воздушных и речных "ворот": необходимо подготовить и запустить приветствие гостей с напоминанием о том, что они прибыли в Город трудовой доблести", - подчеркнул врио губернатора во время заседания оргкомитета "Победа".

В годы войны в Перми работало 74 оборонных предприятия, было изготовлено более 48,5 тыс. пушек и артиллерийских систем, свыше 30 тыс. двигателей и более 1 млн карбюраторов для авиамоторов.

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Пермяки сами выберут место для установки стелы "Город трудовой доблести"

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Теги: стела Город трудовой доблести, управляем вместе, Дмитрий Махонин



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