За время пандемии доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей резко возросла

За время пандемии коронавируса доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла до 44,6%. Как сообщает РБК, это показатели июня, в феврале они были равны 38,1%.

Кроме того, опрос показал, что увеличилась доля крайне бедного населения, которое живет на доход менее 5 тысяч рублей (8,1%).

Большинство россиян (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тысяч рублей в месяц.

Доля россиян, зарабатывающих в месяц выше 15 тысяч рублей, снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне. Доля респондентов с доходом выше 25 тысяч рублей - с 36,2% до 27,1%.

Ранее сообщалось, что 63% россиян ожидают ухудшения благосостояния своей семьи в 2020 году. Четверть опрошенных считают, что их финансовое положение не изменится, 6% полагают, что смогут улучшить материальное положение. Это данные исследования РАНХиГС, проведенного 18-21 июня.

В группе, которая говорит об ухудшении своего положения, 36% полагают, что состояние несколько ухудшится, а 27% - существенно ухудшится.