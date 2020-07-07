В Челябинске прокуратура через суд требует обязать мэрию отремонтировать шесть улиц

В Челябинске прокуратура через суд требует от администрации города отремонтировать шесть улиц.

Дороги на Лобырина, 2-я Эльтонская, Шагольской, Героя России Молодова, Богдана Хмельницкого и Косарева не соответствуют ГОСТу.

Главе города было внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Однако надлежащих мер принято не было. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Также прокуратура установила, что ранее сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Челябинску проверки в отношении указанных выше объектов улично-дорожной сети не проводились, меры, направленные на привлечение к административной ответственности виновных лиц не принимались.

Начальнику ОГИБДД УМВД по Челябинску внесено представление с требованием привлечь к административной ответственности ответственных за содержание дорог лиц.