ЕС пригрозил Украине санкциями, если та вздумает поддержать свое машиностроение

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
ЕС Украина (2016) | Фото:kor.ill.in.ua/

ЕС пригрозил Украине санкциями, если та вздумает поддержать свое машиностроение

ЕС строго предупредил Украину, что если та посмеет принять меры по поддержке своего машиностроения, то ответ будет очень жестким. Об этом говорится в письме посла ЕС Матти Маасикаса к украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Рады Дмитрию Разумкову.
Читайте также:

Проект постановления правительства Украины предусматривает допуск к государственным тендерам только продукции с определенной долей комплектующих, произведенных в стране.

Если это постановление будет принято, то европейские банки могут перекрыть кредитование украинских компаний и организаций, пригрозил Маасикас. По его словам, это грубо нарушит обязательства Украины перед ЕС в рамках соглашения об ассоциации. И Украина не должна защищать свой рынок от импортных товаров. Также под угрозой срыва макрофинансовая помощь ЕС в размере 1,2 млрд евро и инвестиционные программы ЕБРР. Украине могут грозить и разбирательства в ВТО и ЕС по поводу нарушения обязательств перед ЕС.

Маасикас считает это "дискриминацией" европейских производителей, которые должны иметь прямой доступ на украинский рынок, и предрекает негативные последствия для отношений Украины и ЕС.

Фактически ЕС пытается запретить Украине поддерживать собственное производство. Подобный шантаж открыто применялся два года назад.

Недавно правительство Украины анонсировало программу восстановления украинской экономики, которая переживает рекордный спад. Так, в апреле промышленность упала на 16%, а конкретно машиностроение - на 36%. И в целом наблюдается отмирание машиностроения. Если в 2013 году машиностроение занимало в структуре производства 18-20%, то сейчас - всего 7-8%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЕС пригрозил Украине санкциями, если та вздумает поддержать свое машиностроение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, ЕС, машиностроение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети