ЕС пригрозил Украине санкциями, если та вздумает поддержать свое машиностроение

ЕС строго предупредил Украину, что если та посмеет принять меры по поддержке своего машиностроения, то ответ будет очень жестким. Об этом говорится в письме посла ЕС Матти Маасикаса к украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Рады Дмитрию Разумкову.

Проект постановления правительства Украины предусматривает допуск к государственным тендерам только продукции с определенной долей комплектующих, произведенных в стране.

Если это постановление будет принято, то европейские банки могут перекрыть кредитование украинских компаний и организаций, пригрозил Маасикас. По его словам, это грубо нарушит обязательства Украины перед ЕС в рамках соглашения об ассоциации. И Украина не должна защищать свой рынок от импортных товаров. Также под угрозой срыва макрофинансовая помощь ЕС в размере 1,2 млрд евро и инвестиционные программы ЕБРР. Украине могут грозить и разбирательства в ВТО и ЕС по поводу нарушения обязательств перед ЕС.

Маасикас считает это "дискриминацией" европейских производителей, которые должны иметь прямой доступ на украинский рынок, и предрекает негативные последствия для отношений Украины и ЕС.

Фактически ЕС пытается запретить Украине поддерживать собственное производство. Подобный шантаж открыто применялся два года назад.

Недавно правительство Украины анонсировало программу восстановления украинской экономики, которая переживает рекордный спад. Так, в апреле промышленность упала на 16%, а конкретно машиностроение - на 36%. И в целом наблюдается отмирание машиностроения. Если в 2013 году машиностроение занимало в структуре производства 18-20%, то сейчас - всего 7-8%.