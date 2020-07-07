12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
отель Ramada, Рамада, Екатеринбург (2020) | Фото: vk.com/ramadaofficial

Свердловских политиков с "ковидом" могут отправлять в 5-звездочный отель Ramada

Депутаты и чиновники Свердловской области с легкой формой COVID-19, вероятно, проходят лечение в загородном отеле Ramada, по крайней мере, об этом сообщает Telegram-канал Zorro.

По данным канала, нахождение "вип-персон" с коронавирусом в пятизвездочном отеле якобы даже оплачивает сеть алкомаркетов "Красное и белое".

Напомним, в мае текущего года на складе алкомаркета произошла вспышка инфекции, это помешало выходу региона из режима ограничений и вызвало большое неудовольствие областного руководства. Теперь же, предположительно, бизнесмены КБ вынуждены оказывать "спонсорскую помощь" и оплачивать аренду отеля для больных коронавирусом чиновников, пишет Zorro.

Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. На момент публикации Накануне.RU не удалось оперативно получить ответ от регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. При этом ранее сам отель сообщал, что руководство комплекса совместно с администрацией города действительно приняли решение размещать на территории основного корпуса бессимптомных пациентов.

отель Ramada, Рамада, Екатеринбург(2020)|Фото: vk.com/ramadaofficial

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Свердловских политиков с "ковидом" могут отправлять в 5-звездочный отель Ramada

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Теги: коронавирус, депутаты, чиновники, отель Ramada, Красное и белое



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