Свердловских политиков с "ковидом" могут отправлять в 5-звездочный отель Ramada

Депутаты и чиновники Свердловской области с легкой формой COVID-19, вероятно, проходят лечение в загородном отеле Ramada, по крайней мере, об этом сообщает Telegram-канал Zorro.

По данным канала, нахождение "вип-персон" с коронавирусом в пятизвездочном отеле якобы даже оплачивает сеть алкомаркетов "Красное и белое".

Напомним, в мае текущего года на складе алкомаркета произошла вспышка инфекции, это помешало выходу региона из режима ограничений и вызвало большое неудовольствие областного руководства. Теперь же, предположительно, бизнесмены КБ вынуждены оказывать "спонсорскую помощь" и оплачивать аренду отеля для больных коронавирусом чиновников, пишет Zorro.

Впрочем, официального подтверждения этой информации нет. На момент публикации Накануне.RU не удалось оперативно получить ответ от регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. При этом ранее сам отель сообщал, что руководство комплекса совместно с администрацией города действительно приняли решение размещать на территории основного корпуса бессимптомных пациентов.