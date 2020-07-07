Николай Цуканов помог рабочим НТЗМК с отменой трехдневки

Трудовой коллектив НТЗМК, вынужденный 1 июля перейти на трехдневную рабочую неделю из-за уменьшения заказов, связанного с пандемией коронавируса, одержал первую победу за свои рабочие права. Об этом сообщает издание "Рабочий контроль". К решению проблемы подключился полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Напомним, ранее рабочие написали обращение полпреду, в котором сообщили об игнорировании местными властями проблем завода, сокращении количества трудовых дней до трех в неделю и, следовательно, уменьшении заработной платы. Рабочие собрали более 300 подписей и намеревались выйти на митинг. Отмечалось, что проблемы предприятия вызваны в том числе и тем, что крупный подряд на строительство автомобильного моста через Тагильский пруд к 300-летию города был отдан тюменской фирме.

Благодаря вмешательству Николая Цуканова руководство завода сдвинуло часть заказов, предусмотренных на следующие кварталы, на более ранний срок. Рабочие снова переходят на прежний режим работы с сохранением положенной заработной платы.

Telegram-канал "Несоловей" называет ситуацию крупным провалом мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Напомним, ранее коллектив НТЗМК не раз подавал главе Пинаеву заявление на проведение митинга, однако каждый раз сотрудники завода получали отказ. Градоначальник приезжал на предприятие на встречу с рабочими, однако никаких результатов это не принесло.

"В очередной раз вынуждены констатировать, что в мэрии никто не советует и не направляет главу города. Он делает многие вещи сам, на эмоциях. Мэр медийно провалился на НТЗМК, провалил явку на выборах, получил негатив, когда в пандемию в своем "Инстаграме" настойчиво приглашал горожан смотреть салют. В своей итоговой пятничной программе на "Тагил-ТВ" мэр ни слова о заводе НТЗМК не сказал. И велел подчиненным всячески замалчивать тему. И вот - стало известно о том, что Парфенов и полпред на Урале Николай Цуканов спасли завод. А ведь на месте Цуканова мог быть Пинаев, может, тогда и результат на голосовании был бы другим", - пишет "Несоловей".