12 Октября 2020
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Летняя веранда (2020) | Фото: Накануне.RU

Администрация Екатеринбурга помогает предприятиям общепита с открытием летних веранд

Администрация Екатеринбурга оказывает помощь предприятиям общепита, которые открылись с 1 июля в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева.

Отметим, что к работе могут приступить летние веранды. Этой возможностью воспользовались уже 177 предприятий общественного питания, которые имеют при стационарном объекте веранду открытого типа. В этом году все поданные заведениями заявки на открытие веранд выполнены на 100%. Кроме этого, на сегодняшний день в Екатеринбурге работает уже 2 тыс. 147 продовольственных магазинов и 2 тыс. 600 магазинов непродовольственной торговли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, муниципалитет оказывает методическую помощь предприятиям общепита: ведет разъяснительную работу, проводит консультации, информирует о том, где приобрести маски, перчатки, средства дезинфекции для функционирования в условиях непростой эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Предприятия в полном объёме выполняют все необходимые рекомендации: обработка и дезинфекция помещения, соблюдение дистанции в 1,5 метра между столами, разделение входа и выхода в заведении, термометрия клиентов, работа персонала только в средствах индивидуальной защиты. Но самое главное требование – максимально открытое пространство.

Как заявила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова, горожане очень довольны открытием летних веранд.

"Люди соскучились не только по блюдам, но и по культуре обслуживания. Предприятия Екатеринбурга умеют хорошо и качественно обслужить", – сказала Наталья Фирстова.

По словам представителя Ассоциации кулинаров и рестораторов Екатеринбурга Олега Понамарёва, многим рестораторам даже пришлось перестроить систему бронирования заказов из-за ажиотажного спроса.

Другой представитель ассоциации Аркадий Пономарёв подчеркнул, что собственники заведений общественного питания заинтересованы, чтобы сохранить свой персонал.

Напомним, о том, как открывались летние веранды в Екатеринбурге, Накануне.RU рассказывало в своем репортаже.

Ресторан "Kitchen"(2020)|Фото: Накануне.RU

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Администрация Екатеринбурга помогает предприятиям общепита с открытием летних веранд

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Теги: летняя веранда, кафе, общепит, COVID-19



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