Адвокат Ефремова: Я собрал достаточно доказательств его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.

В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что актер признает свою вину и принесет извинения, если суд сочтет эти доказательства необоснованными.

В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский не исключил, что Ефремов может получить условное наказание, даже если суд признает его виновным. В его пользу сыграют положительные характеристики, отсутствие судимости и наличие детей, пишет Regnum.

Ранее Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов не считает себя виновником ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб Сергей Захаров. По его словам, актер признает, что ДТП совершено с участием его машины, и готов материально помочь семье погибшего.

Добровинский напомнил, что, по данным экспертизы, автомобиль актера был полностью в исправном состоянии.

6 июля стало известно, что Ефремову предъявлено окончательное обвинение. Актеру вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после ДТП, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально.