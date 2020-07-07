12 Октября 2020
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сургут администрация города (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте оставлен без движения иск об оспаривании публичных слушаний по изменению генплана

Сургутский городской суд зарегистрировал иск активиста Альберта Леонова к администрации. Он оспаривал итоги публичных слушании по изменению генерального плана города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, публичные слушания, о которых шла речь в иске Леонова, состоялись 17 октября 2019 г., заключение по ним оформлено 26 мая 2020 г. и опубликовано 1 июня в соответствующем разделе на сайте администрации. По словам истца, оформленный по итогам слушаний документ имеет неточности. Например, на карте Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) территорию совхоза "Северное" предлагается обозначить как "зона многоэтажной застройки". На слушаниях такое предложение обозначено как "нецелесообразное". В заключении земля обозначена как "производственная зона сельскохозяйственного предприятия". Отметим, в опубликованном на сайте мэрии заключении говорится, что изменение статуса участка отклонено, "потому что перевод участка в многоэтажное жильё не предполагает размещение в шаговой доступности необходимых объектов социального обслуживания".

"На слушаниях, прошедших в октябре 2019 г., рассмотрели вопрос корректировки городских лесов на территории ТСН "Рассвет". Данные участки предоставлены гражданам для в садово-огородническом назначении. Но они уже выделены и находятся, по сути, на территории функциональной зоны городских лесов. Это делает невозможным использовать их по назначению. Администрация города сообщила, что интересы граждан учтены. Но на карте территория "Рассвета" скорректирована. В проекте решения территория опять изменила конфигурацию, которая не соответствует принятому решению. Вот один из примеров, когда говорим одно, а в реальности – совсем другое", - рассказал тогда Накануне.RU Леонов.

Он добавил, что в иске требует от мэрии признать заключения о результатах публичных слушаний "О внесении изменений в генеральный план Сургута" от 26 мая принятыми с нарушениями. Ещё одно требование – обязать мэрию устранить допущенные нарушения путём проведения повторных публичных слушаний.

сургут администрация города(2013)|Фото: Накануне.ru

Документ зарегистрирован в суде, материалы переданы для рассмотрения, однако в итоге оставлены без движения.

Отметим, ранее консультант главы города Виталий Щербаков рассказал Накануне.RU, что генплан доработан на заседаниях рабочей группы и после этого принят.

"Во время доработки генерального плана была создана рабочая группа, куда вошли, в частности, депутаты. Документ на выходе одобрен как депутатами, так и администрацией. В мэрию информация об иске не поступала", - сказал Щербаков.

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В Сургуте оставлен без движения иск об оспаривании публичных слушаний по изменению генплана

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Теги: генеральный план, Сургут, Альберт Леонов, Виталий Щербаков, иск



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