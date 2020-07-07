В Челябинске области за сутки скончались четыре человека с COVID-19

В Челябинской области за сутки у 140 человек подтвержден коронавирус, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 8 тыс. 543 человек.

Больных COVID-19 – 3 тыс. 115 человек. За сутки были выписаны из больниц 189 человек, всего в регионе выздоровели 5 тыс. 217 пациентов.

За прошедшие сутки умерло четыре человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. У женщины 67 лет был постинфарктный кардиосклероз и сердечная недостаточность, у мужчины 60 лет – атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, у женщины 73 лет - постинфарктный кардиосклероз и сердечная недостаточность, а у женщины 56 лет был сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз.