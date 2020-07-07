12 Октября 2020
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оздоровительный лагерь (2020) | Фото: НОЦ &quot;Звездный&quot; УрО РАН

С соблюдением мер безопасности. Первые загородные лагеря приняли более 500 детей из Екатеринбурга

Старт летней оздоровительной кампании начался в Екатеринбурге с 5 июля 2020 года с соблюдением необходимых в непростых эпидемических условиях мер безопасности. Именно в этот день состоялись первые заезды в летние загородные лагеря.

Всего за предстоящую летнюю кампанию в загородных лагерях планируется оздоровить около 21 тысячи детей. Главная её цель – подготовить подрастающее поколение к новому учебному году. Все рекомендации выполняются: приобретены необходимые средства защиты и обеззараживания, организация пространства выполнена с соблюдением установленной дистанции. В период ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции решение о готовности к открытию каждое учреждение принимает самостоятельно. Актуальная информация о датах заезда в тот или иной лагерь размещается на сайте департамента образования администрации Екатеринбурга и на сайтах районных администраций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, за прошедшие выходные четыре загородных лагеря приняли 546 детей: "Чайка" Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, "Чайка" департамента образования администрации Екатеринбурга, "Звёздный" и "Красная гвоздика".

Стоит отметить, что во вторник, 7 июля, детский загородный лагерь "Красная гвоздика" отметит юбилей – 50 лет. В связи с этим, для 191 ребенка, которые заехали в учреждение на первую смену, сотрудники лагеря проведут праздничные мероприятия.

"Мы очень долго ждали старта оздоровительной кампании и тщательно готовились к приезду детей, – рассказала директор загородного лагеря "Красная гвоздика" Елена Ермохина. – Согласно рекомендациям по работе оздоровления детей с сохранением рисков распространения заболевания COVID- 19, мы соблюли все меры профилактики".

оздоровительный лагерь(2020)|Фото: НОЦ "Звездный" УрО РАН

В каждой палате лагеря установлены лампы с ультрафиолетовым излучением, которые будут работать в режиме кварцевания согласно графику, а также полностью соблюдена социальная дистанция – 1,5 метра. В холлах каждого корпуса постоянно работают рециркуляторы.

"Помимо этого, мы будем проветривать помещения каждые 2 часа, два раза в течение дня проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, а также применять антисептические средства для обработки рук", – отметила Елена Ермохина.

В комнатах гигиены и возле умывальников столовой установлены диспенсеры с антибактериальным жидким мылом.

По словам директора лагеря "Красная гвоздика", в обеденном зале, где также работают рециркуляторы, приём пищи будет происходить по два захода по четыре отряда – здесь соблюдена социальная дистанция, столы расставлены на расстоянии 1,5 метра.

"Помимо утренней и вечерней термометрии, каждый сотрудник лагеря обязан находиться на территории лагеря в маске для лица и в перчатках. В течение лета будет соблюдаться режим полной обсервации. Сотрудники не имеют права выходить за территорию лагеря, также родители не смогут приехать к детям и передать посылки", – пояснила Елена Ермохина.

оздоровительный лагерь(2020)|Фото: НОЦ "Звездный" УрО РАН

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С соблюдением мер безопасности. Первые загородные лагеря приняли более 500 детей из Екатеринбурга

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Теги: оздоровительный лагерь, меры безопасности, COVID- 19



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