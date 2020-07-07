Жительницу Верещагино оштрафовали за фейки о коронавирусе: пугала зараженными тестами на COVID-19

В Пермском крае жительницу Верещагино оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районного суда.

На своей странице в соцсетях женщина пугала интернет-пользователей тем, что к ним будут приходить врачи с полицейскими и делать тесты на COVID-19, которые уже заражены.

"Ко всем будут приходить врачи с полицейскими. Отказывайтесь от любых тестов на вирус. Родная сестра моего Вити работает в скорой. К ним пришли зараженные тесты. Потом заставят пройти повторный тест, а он уже покажет наличие вируса. Так вирус подтвердится. В обязательном порядке будут ставить прививки. А то есть, это уже означает смерть медленного действия", - говорится в ее сообщении.

Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ и оштрафовали на 30 тыс. руб.