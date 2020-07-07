В Челябинске осудили бывших охранников бара, грабивших посетителей

В Челябинске бывшие охранники бара "Шейкер" получили сроки в колонии за совершение разбойных нападений на посетителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с сентября до декабря 2017 г. осужденные получали информацию о состоятельных посетителях кафе-бара. После выхода из бара следили за ними и совершали нападения. При нападении злоумышленники использовали газовые баллончики и электрошокер.

Они похищали сотовые телефоны, часы, золотые изделия, которые сдавали в ломбард, а деньги делили между собой. Всего потерпевшими по делу признаны 12 человек.

Суд приговорил их 10-15 годам в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб. Также они должны возместить ущерб потерпевшим в размере 352 тыс. руб.