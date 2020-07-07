Партия Прилепина призвала к проведению референдума за присоединение Донбасса

Партия "За правду" Захара Прилепина представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по ДНР, ЛНР, Приднестровью, Абхазии и Южной Осетии.

Программа партии опубликована на ее сайте. В ней предлагается закрепить в Конституции норму, "позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России".

Как передаёт издание Infox депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предположил, что озвучить идею "собирания земель" новой партии дали отмашку в Администрации президента.

Кроме того, партия выступает за построение полноценного Союзного государства России и Белоруссии.

Также предлагается провести ревизию пенсионной реформы, пенсионный возраст установить с 60 лет, отменить ЕГЭ, увеличить число бюджетных мест в вузах.

Партия писателя Захара Прилепина "За правду" в мае была включена в реестр Минюста России, позволяющий организации принять участие в выборах.

Партия имеет 54 региональных отделения. Осенью "За правду" планирует принять участие во всех региональных кампаниях (выборы в заксобрания будут проходить в 11 регионах).

При удачном выступлении на региональных выборах "За правду" имеет шансы без сбора подписей принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.